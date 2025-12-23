<p><br><\/p><p><strong><br>Außenstelle Neumarkt - Jahr 2026<\/strong><\/p><p>26.01.2026<\/p><p>23.03.2026<\/p><p>27.07.2026<\/p><p>28.09.2026<\/p><p>23.11.2026<\/p><p><strong>Ort: <\/strong>Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland - Lauben Nr. 26, 39044 Neumarkt<\/p><p><strong>Uhrzeit: <\/strong>14:00 Uhr bis 17:00 Uhr<\/p><p><strong>Vormerkung notwendig: <\/strong>Tel. <a href="tel:+390471946020">0471 - 946020<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225697104-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>