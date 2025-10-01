<p>Die KVW Ortsgruppe Tramin bietet allen BürgerInnen Unterstützung bei der Aktivierung ihrer elektronischen Identitätskarte an:<\/p><p><br><\/p><p><strong>Wo ?<\/strong> Bibliothek Tramin - Mindelheimerstrasse Nr. 12<\/p><p><strong>Wann ?<\/strong> <span size="3">An folgenden Samstagen: <\/span><\/p><p>25\/10\/2025, 30\/10\/2025, 15\/11\/2025 und 29\/11\/2025 von 09:00 bis 11:00 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><strong> Dokumente für die Aktivierung:<\/strong><\/p><p>1. Unterlagen die Ihnen die Gemeinde bei der Antragstellung ausgehändigt hat (beinhaltet ersten Teil von <abbr title="persönliche Identifikationsnummer" data-glossar-onr="225290030-559">PIN<\/abbr> und PUK persönliche E-Mailadresse und Handynummer muss bei der Ausstellung des elektronischen Ausweises hinterlegt worden sein – wenn nicht dann über das Meldeamt der Gemeinde nachtragen lassen!!)<\/p><p>2. Brief vom Innenministerium, mit welchem die Identitätskarte per Post<\/p><p>zugestellt wurde (beinhaltet zweiten Teil von <abbr title="persönliche Identifikationsnummer" data-glossar-onr="225290030-559">PIN<\/abbr> und PUK)<\/p><p>3. Smartphone (mit NFC Funktion)<\/p><p><br><\/p><p><strong>Spesenbeitrag<\/strong> € 10,00<\/p><p>Vormerkung unter Tel. <a href="tel:+390471820346"><strong>0471\/820346<\/strong><\/a> von 08:30 – 12:00 Uhr<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225766427-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>