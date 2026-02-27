<p>Der Bürgermeister der Gemeinde Tramin a.d.W. teilt mit, dass eine Praktikumsstelle in der Bibliothek und zwei Praktikumsstellen im Bauhof vergeben werden.<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><p>- italienische Staatsbürgerschaft oder <abbr title="Europäische Union" data-glossar-onr="225289797-559">EU<\/abbr>- Bürger<\/p><p>- Vollendung des 16. Lebensjahres<\/p><p>- Besuch einer Oberschule sowie der Besuch einer universitären Ausbildungsstätte<\/p><p>- Grundkenntnisse der deutschen und italienischen Sprache<\/p><p><br><\/p><p style="text-align: justify;">Das Gesuch ist innerhalb <strong>Freitag,13.03.2026 <\/strong>um <strong>10.00 Uhr<\/strong> im Personalbüro der Gemeinde Tramin a.d.W. abzugeben.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><a href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787287-559&sprache=1">Kundmachung <\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tramin.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551312&detailonr=225719403-559">zum Artikel der Gemeinde<\/a>