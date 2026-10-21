<p>Aufgrund der Arbeiten entlang der Hauptstraße wurden vom Amt für Infrastrukturen und Mobilität autorisiert, die Haltestellen beim Friedhof und beim Ambulatorium PROVISORISCH unterhalb des Kirchplatzes zu versetzen.<\/p><p>Achtung: die Haltestellen sind mit sofortiger Wirkung bis Ende der Straßenarbeiten, maximal 06.11.2026 gültig!<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.truden.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221354669&detailonr=225830555-2238">zum Artikel der Gemeinde<\/a>