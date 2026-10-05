<p>Information an die Gesuchsteller<\/p><p>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am 01.10.2026 wird die aktualisierte Rangordnung<\/p><p>veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen<\/p><p>zugewiesenen Gesuchnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf. Die<\/p><p>Gesuchnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte bereits mitgeteilt<\/p><p>worden.<\/p><p>RANGORDNUNG: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung">https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung<\/a><\/p><p>SÄMTLICHE WEITERE INFORMATIONEN UND VORLAGEN sind auf unserer Homepage unter dem<\/p><p>Link <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/wohnungsgesuche">https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/wohnungsgesuche<\/a> veröffentlicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.truden.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=221354669&detailonr=225827212-2238">zum Artikel der Gemeinde<\/a>