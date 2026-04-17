<p>Am Mittwoch, 22.04.2026 ab 10.00 Uhr sind bis zur Durchfahrt des Fahrzeuges "Ende des Radrennens" um ca. 11.30 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt:<\/p><p>- S.S. 238<\/p><p>- sämtliche Zufahrtsstraßen auf die S.S. 238 von privaten Zufahrten und Gemeindestraßen sind ebenso untersagt (Anordnung der Bürgermeisterin Nr. 14\/2026)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.tscherms.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219551716&detailonr=225796232-887">zum Artikel der Gemeinde<\/a>