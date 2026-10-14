<p><strong>Umwidmung von Gewerbegebiet D1 in\nSondernutzungsgebiet<\/strong><\/p><p>Es wird informiert, dass demnächst vom\nGemeindeausschuss das\nAbänderungsverfahren des Bauleitplanes\neingeleitet wird.\nDer beschlossene Planentwurf wird dann mit den\nentsprechenden Unterlagen für die Dauer von 30\nTagen an der Amtstafel der Gemeinde und im\nSüdtiroler Bürgernetz veröffentlicht. Während\ndieses Zeitraumes kann jede\/jeder\nAnmerkungen vorbringen.\nEs wird bekanntgegeben, dass die örtlichen\nVertreter der auf Landesebene repräsentativen\nSozialpartner, ihre örtlichen Vertreter ins\nGemeindeamt schicken können, damit diesen\ndie Ziele, nach denen der obige Entwurf\nausgerichtet ist und ihnen die wesentlichen\nMerkmale der Änderungen bekannt gegeben\nwerden können.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.ulten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225049360&detailonr=225829684-2423">zum Artikel der Gemeinde<\/a>