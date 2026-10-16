<p>Ergotherapeut\/in<br>(7. Funktionsebene ter) <\/p><p>Es handelt sich um folgende Stellen:<br>Dienst zugunsten von Personen mit Behinderungen<br>und in psychischer Notlage:<br> - 1 Vollzeitstelle (36\/36 Wochenstunden)<\/p><p><br>Altersheim Schenna:<br>- 1 Teilzeitstelle 55,56% (20\/36 Wochenstunden)<br><br>Altenheim Tirol:<br>- 1 Teilzeitstelle 94,44% (34\/36 Wochenstunden)<\/p><p><br><\/p><p>Nähere Informationen: <a href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568118&t=1792143048" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung_ErgotherapeutIn_-_Bando_terapista_occupazionale.pdf herunterladen (1.45 MB)<\/a><\/p><p>Gesuche: <a href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568120&t=1792143048" class="fr-file fal fa-file-word">Gesuch_Wettbewerb_Ergo_-_Domanda_concorso_terapista.docx herunterladen (0.07 MB)<\/a> <a href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568119&t=1792143048" class="fr-file fal fa-file-word">Gesuch_Mobilität_Ergo_-_Domanda_mobilit_terapista.docx herunterladen (0.07 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225830023-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>