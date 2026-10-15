<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Nächsten Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen für die LEADER-Programmperiode 2023-2027 im Rahmen von LEADER Südtiroler Grenzland. <\/span><\/p><p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Diesmal handelt es sich um die Aktionen SRD07 und SRD09. Nähere Informationen unter: <a href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1567978&t=1792075283" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung_Aufruf_LEADER_2023-27_102026.pdf herunterladen (0.16 MB)<\/a><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225829912-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>