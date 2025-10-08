<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Der Landesverband des Bergrettungsdienstes im Alpenverein Südtirol teilt mit, dass am <\/span><strong>Samstag<\/strong><strong>, 1<\/strong><strong>1<\/strong><strong>. Oktober 2025 <\/strong>Übungen mit den Landesrettungshubschraubern durchgeführt werden. Die Übungen beginnen gegen <strong>08:30 Uhr und enden gegen 15:00 Uhr<\/strong> und werden an folgendem Ort der Gemeinde<strong> <\/strong><strong>Unsere liebe Frau im Walde \/ St. Felix<\/strong><strong> <\/strong>abgehalten:<\/p><ul type="disc"><li><strong>Zone Laugenalm<\/strong><\/li><\/ul><p>Die Übungsflüge werden sich auf das Notwendigste beschränken, um vor allem unnötige Lärmbelästigung zu vermeiden. Die Übungen dienen zur gesetzlich vorgesehenen Flugrettungsfortbildung der Bergrettungsmitglieder und werden gemäß Landesgesetz Nr. 15 vom 27\/07\/1997, Art. 1, Abs. 4 durchgeführt. Zu diesem Zwecke können die Mitglieder des Bergrettungsdienstes auch gesperrte Wege mit Privat-Pkw sowie Einsatzfahrzeugen befahren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225768295-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>