<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. Den Link für die Anmeldung dazu finden Sie hier ... <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y">https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg%2Fviewform%3Fusp%3Dsharing%26ouid%3D115270354327353580156&e=19869936&h=bdf36bc1&f=y&p=y<\/a><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225763058-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>