<p>Die Anträge auf Einschreibung in den Kindergarten für das Kindergartenjahr 2026\/2027 sind vom 8. bis 16. Januar 2026 ausschließlich in telematischer Form über das Online-Portal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol „IOLE“ beim Kindergarten des Einzugsgebiets zu stellen. Dafür sind ein SPID-Account, die elektroni-sche Identitätskarte CIE oder eine aktivierte Bürgerkarte Voraussetzung.<br>Nachträgliche begründete Einschreibeanträge in den Kindergarten können vom 20. bis zum 22. August 2026 des Jahres, in dem das entsprechende Kindergartenjahr beginnt, ebenso in telematischer Form über das On-line-Portal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol „IOLE“ eingereicht werden. Diese Anträge auf Einschreibung können nur im Rahmen von verfügbaren Plätzen und der bis dahin bereits zugewiesenen personellen Ressourcen angenommen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225776353-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>