<p style="text-align: justify;"><span size="4"><strong>Informationen zur Gebrauchtkleidersammlung in unserer Gemeinde<\/strong><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><strong>Die Hose ist zu klein, die Schuhe passen nicht mehr oder die alte Decke wird nicht mehr gebraucht? Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien können weiterhin am Recyclinghof unserer Gemeinde abgegeben werden.<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;">In den vergangenen Jahren hat der Textilkonsum in Europa stark zugenommen. Viele Kleidungsstücke werden billig hergestellt und schnell wieder entsorgt – man spricht von „Fast Fashion“, also Wegwerfmode, wobei diese Kleidungsstücke meist unter schlechten Umwelt- und Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Wer gegen diesen Mode-Trend schwimmen möchte, entscheidet sich bewusst für weniger Kleidungsstücke, jedoch in hoher Qualität. Wenn diese nach einigen Jahren nicht mehr passen oder gefallen, können sie bei der Gebrauchtkleidersammlung am Recyclinghof unserer Gemeinde abgegeben werden.<\/p><p style="text-align: justify;">Gut zu wissen: Die Sammlung und Widerverwertung der Textilien ist sehr aufwendig und kostet viel Geld. Aus diesem Grund ersuchen wir alle BürgerInnen, nur Kleidung, Schuhe und Textilien in gutem und sauberem Zustand abzugeben. Kaputte und schmutzige Waren, welche nicht mehr weitergegeben werden können, müssen über den Restmüll entsorgt werden. Qualitativ minderwertige Kleidung, die hauptsächlich aus Kunststoffen besteht, gehört nicht zur Altkleidersammlung, sondern direkt in den Restmüll, weil sie sich kaum wiederverwerten lässt.<\/p><p style="text-align: justify;">Wichtig ist auch, dass die Materialien in Säcken eingepackt zum Recyclinghof gebracht werden, loses Material wird nicht akzeptiert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225769185-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>