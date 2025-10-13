<p>Hier können Sie sich für eine Online-Begleitung anmelden, die jede Woche an den folgenden Tagen stattfindet:<\/p><p><strong>WICHTIG: <\/strong>Die Anmeldungen müssen spätestens <strong>24 Stunden vor der Veranstaltung<\/strong> erfolgen und gelten für <strong>den nächsten verfügbaren Wochentag<\/strong>. <em>(Beispiel: Erfolgt die Anmeldung an einem Dienstag für den Montag, so gilt sie für den Montag der darauffolgenden Woche.)<\/em><\/p><p><strong>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> GESUNDHEITSAKTE (Fascicolo Sanitario)<\/p><p><strong>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> CIE-AKTIVIERUNG<\/p><p><strong>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr<\/strong> FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/p><p><strong>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr<\/strong> TAXIBONUS<\/p><p><strong>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr<\/strong> PASSBEANTRAGUNG<\/p><p><br><\/p><p><strong>Nach der Veranstaltung steht Ihnen ein<em>e Digital-Experte<\/em> noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.<\/strong><\/p><p><strong>Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring. <\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.advstudio.it%2Fdigipoint&e=19869936&h=6cc7d268&f=y&p=y">zum Artikel der Gemeinde<\/a>