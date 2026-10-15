<p>Nähere Informationen: <a href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1567847&t=1792050158" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung_Schatzamtsdienst-signed.pdf herunterladen (0.1 MB)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1567849&t=1792050555" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Lastenheft_2026.pdf herunterladen (0.36 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225829780-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>