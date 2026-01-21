<p style="text-align: justify;">Für im AIRE-Register eingetragene Wähler\/innen besteht die Möglichkeit an dem <span lang="de-DE">für den 22. und 23. März 2026 ausgeschriebenen bestätigenden Verfassungsreferendum gemäß<br> Art. 138 der Verfassung teilzunehmen. Dafür ist es notwendig die entsprechende Erklärung abzugeben.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Diese Option MUSS <\/span><span lang="de-DE"><strong>BIS <\/strong><\/span><span lang="de-DE"><strong>SPÄTESTENS 24. JÄNNER 2026 <\/strong><\/span><span lang="de-DE">(10. Tag<\/span><span lang="de-DE"> nach der Veröffentlichung des Dekrets des Staatspräsidenten zur Anberaumung des Referendums, ex Art. 4, Absatz 2, des Gesetzes Nr. 459\/2001 und Art. 4, Absatz 5 des D.P.R. Nr. 104\/03) beim zuständigen Konsulat eingereicht werden (durch persönliche Abgabe oder per Post oder elektronisch. Es muss eine nicht beglaubigte Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises der Person beigelegt werden).<\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225782091-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>