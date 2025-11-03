<p><strong>Unsere Gemeinde ist Teil des Programms KlimaGemeinde Light<\/strong><\/p><p><span size="3">Klimaschutz beginnt vor Ort – und unsere Gemeinde setzt wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Seit 2020 ist unsere Gemeinde Teil des Programms <strong>KlimaGemeinde Light, <\/strong>welches bis 2027 weitergeführt wird. <\/span><\/p><p><span size="3">Im Rahmen des Projektes „Klimaplan Burggrafenamt“ wurde auch ein Klimaplan für unsere Gemeinde ausgearbeitet, mit welchem die Basis für konkreten Klimaschutz gelegt wurde.<\/span> Die Teilnahme am Programm KlimaGemeinde Light ist eine wichtige Maßnahme aus diesem Dokument.<\/p><p>Damit setzen wir ein klares Zeichen für eine zukunftsfähige, umwelt- und ressourcenschonende Entwicklung.<\/p><p><strong>Was ist KlimaGemeinde Light?<\/strong><\/p><p><span size="3">Das Programm unterstützt Südtiroler Gemeinden dabei, ihre Stärken und Potenziale in den Bereichen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln. <\/span><\/p><p>Zentrale Bausteine des Programms sind:<\/p><ul><li><p>Die Einführung eines <strong>Energiebuchhaltungssystems (EBO)<\/strong>, mit dem die <strong>Energieverbräuche<\/strong> <strong>öffentlicher Gebäude und Anlagen<\/strong> sowie der gemeindeeigenen <strong>Stromproduktionsanlagen und des Fuhrparks <\/strong>Jahr für Jahr erfasst werden.<\/p><\/li><li><p>Eine <strong>Analyse der aktuellen Lage<\/strong> anhand einer Checkliste mit sechs Handlungsfeldern: Raumordnung, kommunale Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation.<\/p><\/li><\/ul><p>Auf dieser Basis werden gemeinsam konkrete Maßnahmen entwickelt und bestehende bei Bedarf optimiert. Ziel ist es, sowohl kurzfristige Verbesserungen umzusetzen als auch langfristige Strategien für eine klimafreundliche Gemeinde zu erarbeiten.<\/p><p><strong>Fachliche Begleitung für einen nachhaltigen Wandel<\/strong><\/p><p><span size="3">Begleitet wird unsere Gemeinde dabei von der <\/span><strong>KlimaGemeinde-Beraterin des AFB Bildungs- und Energieforums<\/strong><span size="3"><strong>, <\/strong><\/span><strong>Christine Romen<\/strong>, die uns mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen durch den gesamten Prozess unterstützen.<\/p><p><strong>Ein gemeinsamer Prozess<\/strong><\/p><p><span size="3">Der Weg zur KlimaGemeinde Light ist ein Lern- und Entwicklungsprozess, bei dem <\/span><strong>alle gefragt sind<\/strong>. Jede Idee und jede kleine Maßnahme zählen – sei es im Gemeindeamt, im Verein, in Kindergarten und Schule oder im Alltag. Nur gemeinsam schaffen wir den Wandel hin zu einer lebenswerten, klimabewussten Zukunft.<\/p>