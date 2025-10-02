<p>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am <strong>01.10.2025<\/strong> die aktualisierte Rangordnung veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen zugewiesenen Gesuchnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf.<br>Die Gesuchnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte mitgeteilt worden. <\/p><p><a data-auth="NotApplicable" href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung__;!!IC0dFnBEFA8modo!TRbOV_rWs5XL4cmyEjlpYcMCeKmkD4WobmszSR5HubtX5ahBQ0KtqIr0psqIrwyKsB5EywUGdCR7HSK3s_DIEx1vMg$" data-linkindex="0" title="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung__;!!IC0dFnBEFA8modo!TRbOV_rWs5XL4cmyEjlpYcMCeKmkD4WobmszSR5HubtX5ahBQ0KtqIr0psqIrwyKsB5EywUGdCR7HSK3s_DIEx1vMg$"><strong><u>https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung<\/u><\/strong><\/a><\/p><p>SÄMTLICHE WEITERE INFORMATIONEN UND VORLAGEN sind auf unserer Homepage unter dem Link <a data-auth="NotApplicable" href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/dienste\/wohnungsgesuche.asp__;!!IC0dFnBEFA8modo!TRbOV_rWs5XL4cmyEjlpYcMCeKmkD4WobmszSR5HubtX5ahBQ0KtqIr0psqIrwyKsB5EywUGdCR7HSK3s_CXiucz6A$" data-linkindex="1" title="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/dienste\/wohnungsgesuche.asp__;!!IC0dFnBEFA8modo!TRbOV_rWs5XL4cmyEjlpYcMCeKmkD4WobmszSR5HubtX5ahBQ0KtqIr0psqIrwyKsB5EywUGdCR7HSK3s_CXiucz6A$"><u>https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/dienste\/wohnungsgesuche.asp<\/u><\/a> veröffentlicht. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225767196-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>