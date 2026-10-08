<p>Information an die Gesuchsteller<br>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am 01.10.2026 wird die aktualisierte Rangordnung<br>veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen<br>zugewiesenen Gesuchnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf. Die<br>Gesuchnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte bereits mitgeteilt<br>worden.<br>RANGORDNUNG: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung">https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung<\/a><br>SÄMTLICHE WEITERE INFORMATIONEN UND VORLAGEN sind auf unserer Homepage unter dem<br>Link <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/wohnungsgesuche">https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/wohnungsgesuche<\/a> veröffentlicht.<\/p>