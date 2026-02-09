<p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferedum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde innerhalb <strong>18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dazu kann das Formular in der Anlage verwendet werden.<\/p><p>Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-Mail <a href="mailto:info@gemeinde.lana.bz.it">info@ulfraufelix.eu<\/a> bzw. PEC <a data-fr-linked="true" href="mailto:ulfraustfelix.senalesanfelice@legalmail.it">ulfraustfelix.senalesanfelice@legalmail.it<\/a> <a href="mailto:lana@legalmail.it"><\/a>eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.ulfraufelix.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220826670&detailonr=225784623-2167">zum Artikel der Gemeinde<\/a>