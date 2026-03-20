<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass für den Verleih von E-Bikes eine Rangordnung unter Anwendung der mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 272 vom 15.06.2023 festgelegten Modalitäten erstellt wird.<\/p><p>Ansuchen können ausschließlich online unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.radvahrn.eu">www.radvahrn.com<\/a> <strong>bis spätestens Montag, 30. März 2026, 12.00 U<\/strong><strong>hr <\/strong>eingereicht werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vahrn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219552112&detailonr=225790730-560">zum Artikel der Gemeinde<\/a>