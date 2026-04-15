<p>Der Landesverband des Bergrettungsdienstes im Alpenverein Südtirol teilt mit, dass am Freitag, 17. April 2026 Übungen mit den Landesrettungshubschraubern durchgeführt werden.<\/p><p>Die Übungen beginnen gegen 08:30 Uhr und enden gegen 15:30 Uhr und werden an folgendem Ort der Gemeinde Vahrn abgehalten:<\/p><p>•Zone Spiluck<\/p><p>Die Übungsflüge werden sich auf das Notwendigste beschränken, um vor allem unnötige Lärmbelästigung zu vermeiden. Die Übungen dienen zur gesetzlich vorgesehenen Flugrettungsfortbildung der Bergrettungsmitglieder und werden gemäß Landesgesetz Nr. 15 vom 27\/07\/1997, Art. 1, Abs. 4 durchgeführt. Zu diesem Zwecke können die Mitglieder des Bergrettungsdienstes auch gesperrte Wege mit Privat-Pkw sowie Einsatzfahrzeugen befahren. Wir ersuchen Sie, die interessierten Stellen über die Übungen in Kenntnis zu setzen.<\/p><p>Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis. Sollten Sie dennoch allfällige Fragen haben, so stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.<\/p><p>Mit freundlichen Grüßen<\/p>