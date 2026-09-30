<p>Die Gemeindeverwaltung hat einen öffentlichen Wettbewerb für die befristete Aufnahme in Teilzeit eines spezialisierten Arbeiters\/einer spezialisierten Arbeiterin (m\/w\/d) in der 4. Funktionsebene ausgeschrieben.<\/p><p>Die Gesuche können <strong>bis Freitag, 2. Oktober, 12.30 Uhr <\/strong>in der Gemeinde abgegeben werden.<\/p><p>Die Gesuchvorlage kann von der <a href="https:\/\/villanders.gem2go.page\/de\/Amtstafel" target="_self">Amtstafel (Abschnitt "Andere Dokumente")<\/a> heruntergeladen oder in der Gemeinde abgeholt werden.<\/p><p>Für Fragen und Auskünfte steht die Gemeindesekretärin (<a data-fr-linked="true" href="mailto:doris.graber@villanders.eu">doris.graber@villanders.eu<\/a>, Tel. 0472 941181) zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.villanders.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218516596&detailonr=225826716-668">zum Artikel der Gemeinde<\/a>