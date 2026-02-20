<p>Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) des LEADER-Gebietes SARNTALER ALPEN startet mit der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie 2023 - 2027. Mit dem 3. Aufruf zur Einreichung von Beihilfeansuchen können Interessierte bei der LAG Sarntaler Alpen vom 02.02.2026 bis zum 03.04.2026 Projekte einreichen.<\/p><p><br><\/p><p>Gefördert werden:<\/p><ul><li>Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe zur Diversifizierung in nicht-landwirtschaftliche Tätigkeiten<\/li><li>Investitionen in die sozio-ökonomische Entwicklung des ländlichen Raums<\/li><li>nicht-produktive Investitionen in ländlichen Gebieten<\/li><li>nicht-landwirtschafliche produktive Investitionen in ländlichen Gebieten<\/li><li>nicht-landwirtschaftliche Start-ups<\/li><li>Zusammenarbeit für die lokale ländliche Entwicklung und intelligente Dörfer.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Detaillierte Informationen zu den einzelnen Leader-Aktionen und die notwendigen Unterlagen und Informationen zum Beihilfeansuchen finden Sie auf der Internetseite der <a href="https:\/\/www.grwsarntal.com\/de\/" title="GRW Sarntal">GRW Sarntal<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.villanders.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218516596&detailonr=225786238-668">zum Artikel der Gemeinde<\/a>