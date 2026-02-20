<p>Seit November 2025 wird im Seniorenwohnheim von Villanders einmal wöchentlich ein Mittagstisch für interessierte Seniorinnen und Senioren angeboten.<\/p><p>Die Seniorenmensa bietet den älteren Bürgerinnen und Bürgern einen gemütlichen, sozialen Treffpunkt und fördert die Begegnung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Wann: <\/strong>immer donnerstags (außer an Feiertagen) um 12.15 Uhr<\/p><p><strong>Wo: <\/strong>im Seniorenwohnheim Villanders, Aufenthaltsraum, 1. Untergeschoss<\/p><p><strong>Kosten:<\/strong> 7,00 Euro pro Mahlzeit<\/p><p><strong>An- und Abmeldung:<\/strong> bei der zuständigen Gemeindereferentin Margit Gasser Rabensteiner (Tel. <a href="tel:+393420699574">+39 342 0699574<\/a>)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.villanders.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218516596&detailonr=225786243-668">zum Artikel der Gemeinde<\/a>