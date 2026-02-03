<p>Im Sommer wird in Villanders wieder eine verlässliche und gut abgestimmte Betreuung für Kinder und Jugendliche angeboten. Die Angebote ergänzen sich und wurden insgesamt ausgebaut und erweitert.<\/p><h2>Hier alle Angebote auf einem Blick:<\/h2><h3>Sprachensommer - We4You - für Grundschulkinder und Kindergartenkinder ab 5 Jahren<\/h3><ul><li>Spielerisches Anwenden der italienischen Sprache im Alltag mit Bewegung, gemeinsamen Aktivitäten und viel Freude.<\/li><li>Ort: Kultursaal Villanders<\/li><li>Zeitraum: 29.06.-10.07. und 17.08.- 28.08.2026<\/li><li>Anmeldung: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/we4ubz.it\/de\/anmeldung\/sprachen-im-sommer" target="_self">https:\/\/we4ubz.it\/de\/anmeldung\/sprachen-im-sommer<\/a><\/li><\/ul><h3>Sommerbetreuung durch die Sozialgenossenschaft „DIE KINDERWELT“ für Grundschulkinder und Kindergartenkinder<\/h3><ul><li>Zeitraum: Sommerwochen 06.07.-21.08.2026 und zusätzlich heuer neu eine Outdoorwoche: 24.08.-28.08.2026<\/li><li>Ort: Grundschule Villanders<\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Anmeldung am Sonntag, 08.02.2026 mit gestaffelten Zeiten: <\/strong><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/kinderwelt.kidscamps.it" target="_self"><strong>https:\/\/kinderwelt.kidscamps.it<\/strong><\/a><\/li><li>Informationen: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/diekinderwelt.it\/hier-sind-wir\/villanders\/" target="_self">https:\/\/diekinderwelt.it\/hier-sind-wir\/villanders\/<\/a><\/li><\/ul><h3>Sommerprogramm des Jugenddienstes Unteres Eisacktal für Jugendliche<\/h3><ul><li>Informationen: <a href="https:\/\/www.jdue.org\/sommerprogramm" target="_self">https:\/\/www.jdue.org\/sommerprogramm<\/a><\/li><li style="font-weight: bold;"><strong>Anmeldung: ab 13.02.2026 um 19 Uhr<\/strong><\/li><li>Besonders hervorheben möchten wir die Akionswoche „Jobs for my future“ in Villanders von 13.07.-17.07.2026.<\/li><\/ul><p>Bei Fragen bitte wenden Sie sich direkt an die Anbieter oder an die Gemeindereferentin Marion Rigo.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.villanders.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218516596&detailonr=225783881-668">zum Artikel der Gemeinde<\/a>