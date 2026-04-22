<p>Die Sozialgenossenschaft „Die Kinderwelt“ sucht für die Sommerbetreuung in Villanders eine motivierte Betreuerin\/einen motivierten Betreuer als zusätzliche Unterstützung für die Betreuungsteams in den Kindergarten- und Grundschulgruppen.<\/p><p>Info in der <a href="https:\/\/www.gemeinde.villanders.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225797016-668&sprache=1">Anlage<\/a>!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.villanders.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218516596&detailonr=225797018-668">zum Artikel der Gemeinde<\/a>