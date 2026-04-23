<p><strong>Seit 1. Jänner kümmert sich die Sozialgenossenschaft Renovas um die Sammlung von gebrauchten Kleidern und Schuhen aus Privathaushalten in der Gemeinde Villnöß. Die Sammlung wird im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Eisacktal durchgeführt und ist Teil der öffentlichen Abfallwirtschaft. <\/strong><\/p><p><strong>Gesammelt werden<\/strong> gut erhaltene, tragfähige Kleidung, Oberbekleidung, saubere Unterwäsche und Socken, paarweise gebündelte Schuhe, Lederwaren, Accessoires sowie Heimtextilien wie Bettwäsche, Decken oder Handtücher. Wichtig ist, dass die Ware sauber und trocken in die Container gegeben wird. <strong>Nicht in die Sammelcontainer gehören<\/strong> nasse, verschmutzte oder verschimmelte Textilien, kaputte Kleidung, einzelne Schuhe, Teppiche, Matratzen, Regenschirme, Arbeits- und Schutzbekleidung, Produktionsabfälle oder Restmüll. Falscheinwürfe erhöhen die Entsorgungskosten für alle, da diese getrennt entsorgt werden müssen. <\/p><p>Die gesammelten Alttextilien werden über Partnerbetriebe an Sortierzentren in Deutschland und Holland weitergeleitet. Dort wird jedes Stück von Hand geprüft. Tragfähige Kleidung gelangt in den Second-Hand-Kreislauf, andere Textilien werden zu Recyclingfasern oder Putzlappen verarbeitet, nicht verwertbare Ware wird verbrannt.<\/p><p>Der Bürgermeister der Gemeinde Villnöß: betont: „Die Altkleidersammlung ist eine wichtige öffentliche Dienstleistung für unsere Gemeinde. Damit sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll funktioniert, braucht es die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger.“ Er verweist auf den Hauptslogan der Infokampagne: „Wir sammeln Kleidung. Die Verantwortung bleibt bei dir.“ Die anfallenden Kosten werden über die Müllgebühren der Gemeinde finanziert. Informationen zu den Standorten und zu Öffnungszeiten der Sammelstellen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite https:\/\/www.gemeinde.villnoess.bz.it <\/p><p>Die Geschäftsleiterin von Renovas <strong>Elisabeth Falser <\/strong>weist darauf hin, dass klar zwischen wiederverwendbaren Alttextilien und nicht verwertbaren Textilabfällen unterschieden werden müsse. Nur saubere, tragfähige Kleidung ermöglicht eine sinnvolle Wiederverwendung. Mit einer begleitenden Sensibilisierungskampagne macht Renovas unter der Präsidentschaft von <strong>Joachim Kerer<\/strong> gemeinsam mit der Bezirksgemeinschaft darauf aufmerksam, dass Konsumverhalten Auswirkungen über den Moment des Wegwerfens hinaus hat. Der wirksamste Beitrag zum Umweltschutz bleibt ein bewusster Einkauf, lange Nutzung, Reparatur und die Weitergabe tragfähiger Kleidung.<\/p><p>***<\/p><p><em>Renovas ist eine Sozialgenossenschaft mit Sitz in Bozen. Die Sammlung sichert Arbeitsplätze für Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt. <\/em><\/p><p>***<\/p><p><strong>Informationen zu Sammelcontainern, zu Sammelgut und zur Kampagne<\/strong> finden sich auf der Webseite der Bezirksgemeinschaft <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.bezirksgemeinschafteisacktal.it">www.bezirksgemeinschafteisacktal.it<\/a> und auf <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.renovas.it">www.renovas.it<\/a>.<\/p><p><br><\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>DAS WIRD GESAMMELT<\/th><th>DAS WIRD NICHT GESAMMELT<\/th><\/tr><tr><th><p>Gut erhaltene Gebrauchtbekleidung aus Privathaushalten zur Wiederverwendung, alle Arten von Oberbekleidung, Bademode<\/p><\/th><th>Nasse Textilien, verschmutzte Textilien, verschimmelte Textilien, defekte Textilien, Sortierreste <br><\/th><\/tr><tr><th>Saubere Unterwäsche, Socken <br><br><\/th><th>Industrietextilien, Schneidereiabfälle, Produktionsabfälle, Stoffreste <br><\/th><\/tr><tr><th>Schuhe paarweise gebündelt<br><\/th><th>Teppiche, Teppichreste, Auslegeware <br><\/th><\/tr><tr><th>Lederbekleidung, Pelze<br><br><\/th><th>Öl- und Putzlappen, kontaminierte Ware, Lappen, Fetzen<br><\/th><\/tr><tr><th>Hüte, Mützen, Schals, Handschuhe<br><br><br><\/th><th>Einzelne Schuhe, kaputte Schuhe, Arbeitsbekleidung, Schutzbekleidung, Tauchanzüge<br><\/th><\/tr><tr><th>Handtaschen, Gürtel, Accessoires <br><br><\/th><th>Matratzen, Schaumstoffe, Matratzenbezüge, Polstermöbelstoffe<br><\/th><\/tr><tr><th>Federbetten, Kissen, Wolldecken, sonstige Decken<br><\/th><th>Kissen aus Synthetik, Decken aus Synthetik, Gartensitzauflagen, Zelte, Planen<br><\/th><\/tr><tr><th>Tischwäsche, Haushaltswäsche, Gardinen, Vorhänge<br><\/th><th>Bettgestelle, Kinderwagen, Koffer, Körbe, Regenschirme, Stofftiere<br><\/th><\/tr><tr><th>Handtücher, Badetücher, Trockentücher<br><\/th><th>Müll, Elektrogeräte, Sperrmüll <br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 50.0000%;"><br><\/td><td style="width: 50.0000%;"><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225797259-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>