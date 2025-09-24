<p><b data-olk-copy-source="MessageBody">„Art X women“ <\/b>ist ein Kunstprojekt, das Solidarität und Sichtbarkeit fördert, welches am Donnerstag 16.10.2025 um 18 Uhr im Landesmuseum Festung Franzenfeste stattfindet.<\/p><p>Engagierte KünstlerInnen unterschiedlicher Disziplinen wurden eingeladen, Kunstwerke einzureichen, die im Rahmen der Ausstellung zugunsten des Frauenhausdienstes verkauft werden sollen.<\/p><p> <\/p><p>Anbei der Link, mit welchem die KünstlerInnen gesucht und gefunden wurden: <a data-auth="NotApplicable" href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/www.franzensfeste.info\/veranstaltung\/offene-einladung-kunst-gegen-gewalt-an-frauen\/__;!!IC0dFnBEFA8modo!UkQoGKTOygx52dFe0mMLQjr1jGy-028M8dNvlZyEKM3zVZV44-X4KN9n1nuJAHWkciJ23RqvHBLzwQ$" data-linkindex="2" title="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__https:\/www.franzensfeste.info\/veranstaltung\/offene-einladung-kunst-gegen-gewalt-an-frauen\/__;!!IC0dFnBEFA8modo!UkQoGKTOygx52dFe0mMLQjr1jGy-028M8dNvlZyEKM3zVZV44-X4KN9n1nuJAHWkciJ23RqvHBLzwQ$">Offene Einladung: Kunst gegen Gewalt an Frauen - Franzenfeste<\/a><\/p><p> <\/p><p>Für weitere Informationen können Sie sich an Frau Barbara Wielander, Leiterin des Frauenhausdienstes Brixen, wenden (Tel.: <a href="tel:+393466342904">+39 346 6342904<\/a> oder E-Mail:<a href="mailto:barbara.wielander@bzgeis.org" data-linkindex="3" title="mailto:barbara.wielander@bzgeis.org">barbara.wielander@bzgeis.org<\/a>).<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225764545-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>