<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Die Gemeinde Villnöß startet mit 05. November 2025 eine <strong>Bedarfserhebung zum Thema geförderter Wohnba<\/strong>u. Ziel ist es, ein aktuelles Bild über das Interesse und den Bedarf in der Bevölkerung zu erhalten, um zukünftige Entwicklungen im Wohnbereich gezielt planen zu können.<\/span><\/p><p> <\/p><p>Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich grundsätzlich für geförderten Wohnbau interessieren, sind eingeladen, den Erhebungsbogen auszufüllen und <u>bis spätestens 15. Dezember 2025<\/u> zu übermitteln.<\/p><p> <\/p><p><strong>Abgabe des Erhebungsbogens:<\/strong><\/p><ul type="disc"><li><span lang="IT">Per E-Mail: an <em>info@villnoess.eu<\/em><\/span><\/li><li>Persönlich: im Sekretariat der Gemeinde Villnöß, <em>Peterweg 10<\/em><\/li><\/ul><p> <\/p><p>Die Gemeinde Villnöß bedankt sich für Ihre Mitwirkung!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225772374-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>