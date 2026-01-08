<p>Kennst du die <strong>COOL KOMMA NULL – DRY MONTH CHALLENGE?<\/strong><\/p><p>Eine Weile keinen Alkohol trinken, weniger trinken oder vielleicht sogar ganz darauf verzichten? Die dritte Ausgabe der C0,0l – Dry January Challenge 2026 lädt Menschen in Südtirol dazu ein, ihre Beziehung zu Alkohol zu überdenken und positive Effekte eines alkoholfreien Lebensstils zu erleben.<\/p><p>30 Tage alkoholfrei leben, um Körper & Geist zu regenerieren. Besser schlafen, Geld sparen, neu starten. Bist du bereit für Veränderung? Starte an jedem beliebigen Tag im Jänner.<\/p><p>Hier findest du alle Informationen: <a data-fr-linked="true" href="http:\/\/www.coolcomma0.com\/">www.coolcomma0.com<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225780278-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>