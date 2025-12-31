<p>Mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 365 vom 30.12.2025 wurde der Entwurf zur 1. Abänderung des Durchführungsplanes GWZ - Handwerkerzone D1 - "Putzen" St. Magdalena - 1. Maßnahme (<abbr title="Artikel" data-glossar-onr="225394609-2424">Art.<\/abbr> 60 - L.G. Nr. 9 vom 10.07.2018) gemäß den von Herrn Dr. Arch. Thomas Psaier ausgearbeiteten grafischen und technischen Unterlagen genehmigt.<\/p><p>Sämtliche Unterlagen sind bis einschließlich 30.01.2026 sowohl an der digitalen Amtstafel der Gemeinde als auch im <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp">Bürgernetz des Landes<\/a> veröffentlicht. Im Zeitraum der Veröffentlichung kann jeder Stellungnahmen und Vorschläge einbringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225779401-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>