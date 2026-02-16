<p>Mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 26 vom 11.02.2026 wurde der Entwurf zur 1. Abänderung des Durchführungsplanes der Wohnbauzone C1 - Erweiterungszone "Steinbruch" - 1. Maßnahme genehmigt.<\/p><p> <\/p><p>Sämtliche Unterlagen sind bis einschließlich 17.03.2026 sowohl an der <a href="https:\/\/www.gemeinde.villnoess.bz.it\/de\/Buergerservice\/Aktuelles\/Amtstafel">digitalen Amtstafel<\/a> der Gemeinde als auch im Bürgernetz des Landes veröffentlicht. Im Zeitraum der Veröffentlichung kann jeder Stellungnahmen und Vorschläge einbringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225785809-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>