<p>Die Gemeinde Villnöß möchte im Zeitraum vom <strong>29. Juni 2026 bis 14. August 2026<\/strong> eine <strong>Sommerbetreuung für Kinder<\/strong> anbieten. Diese erfolgt im Sinne des Landesgesetzes vom 17.05.2013, Nr. 8, zur Förderung und Unterstützung der Familien. <\/p><p>Geplant ist die Betreuung von <strong>v<\/strong><strong>oraussichtlich 35 Kindergartenkindern und 45 Grundschulkindern<\/strong> an den beiden Standorten <strong>Teis <\/strong>und <strong>St. Magdalena.<\/strong><\/p><p>Der Dienst muss den Kriterien der Beschlüsse der Landesregierung Nr. 951 und 952 vom 21.11.2025 entsprechen.<\/p><p>Mit dieser Bekanntmachung beabsichtigt die Gemeinde, das Interesse von Wirtschaftsteilnehmern an der Durchführung der Sommerbetreuung zu ermitteln. Die Durchführung erfolgt unter folgenden Rahmenbedingungen:<\/p><ul style="list-style-type: disc;"><li>Der Projektträger der Sommerbetreuung ist der jeweilige Wirtschaftsteilnehmer im Sinne der genannten Landesbeschlüsse. Ihm obliegt die pädagogische und personelle Betreuung der Kinder.<\/li><li>Die Gemeinde stellt die erforderlichen Räumlichkeiten und Strukturen mietfrei zur Verfügung.<\/li><li>Die Reinigung der Räumlichkeiten wird vom Projektträger übernommen.<\/li><li>Die Verpflegung der Kinder sowie des Betreuungspersonals wird von der Gemeinde organisiert. Dafür ist ein Kostenbeitrag von 6,80 € zzgl. <abbr title="Mehrwertsteuer " data-glossar-onr="225394587-2424">MwSt.<\/abbr> pro Person und Verpflegungstag an die Gemeinde zu entrichten.<\/li><li>Die Leistungen sind an zwei Standorten (Teis und St. Magdalena) zu erbringen.<\/li><li>Das eingesetzte Betreuungspersonal muss die deutsche und italienische Sprache in Wort und Schrift gut beherrschen.<\/li><li>Die maximale Teilnahmegebühr für Erziehungsberechtigte darf 70,00 € pro Woche und Kind (inkl. aller Kosten) nicht überschreiten. Eine Ermäßigung für Geschwisterkinder, Alleinerziehende sowie einkommensschwache Personen ist vorzusehen.<\/li><\/ul><p>Die vom gesetzlichen Vertreter unterschriebene Interessensbekundung muss zusammen mit der Kopie des Ausweisdokuments des Unterzeichners an folgende <abbr title="zertifizierte elektronische Post" data-glossar-onr="225394885-2424">PEC<\/abbr>-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:villnoess.funes@legalmail.it">villnoess.funes@legalmail.it<\/a> innerhalb Donnerstag, 15. Jänner 2026, 12.00 Uhr, eingegangen sein. <\/p><p>Für weitere Informationen können Sie sich an die Gemeindesekretärin Carolin Leitner (<a data-fr-linked="true" href="mailto:carolin.leitner@villnoess.eu">carolin.leitner@villnoess.eu<\/a>), Tel. 0472 841697 bzw. an die zuständige Gemeindereferentin Roswitha Moret Niederwolfsgruber (<a data-fr-linked="true" href="mailto:roswitha.moret@villnoess.eu">roswitha.moret@villnoess.eu<\/a>) wenden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525559&t=1767177773" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225779392-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>