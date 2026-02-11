<p>Die Gemeinde Villnöß schreibt in Durchführung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 21 vom 04.02.2026 einen öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen aus.<\/p><p>Gegenstand der Ausschreibung ist die Zuweisung von 1 (einer) Ermächtigung (Lizenz) für die Ausübung des Mietwagendienstes mit Fahrer\/in – Fahrzeugart: Gespannfuhrwerk – mit bis zu 9 Sitzplätzen (inklusive Fahrer\/in).<\/p><p><strong>Einreichtermin für die Gesuche: <\/strong><strong>09.03.2026, 12.00 Uhr<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1530954&t=1770800739" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibung.pdf herunterladen (1.41 MB)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1530955&t=1770800746" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Teilnahmegesuch.pdf herunterladen (0.33 MB)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.funes.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051353&detailonr=225784990-2424">zum Artikel der Gemeinde<\/a>