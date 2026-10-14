<p>Die neue Impf-Saison hat begonnen: Die Grippeschutzimpfungen für die Saison 2026\/2027 sind ab sofort in den Hausarztpraxen verfügbar!<br><br>Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen rechtzeitig vor der kommenden Grippewelle.<\/p><p><br><strong>Besonders empfohlen wird die Impfung für:<\/strong><\/p><p>• Personen ab 60 Jahren<br>• Schwangere ab dem 2. Trimester (bei erhöhtem Risiko ab dem 1. Trimester)<br>• Menschen mit chronischen Grundkrankheiten (z. B. Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes)<br>• Bewohner von Alten- und Pflegeheimen<br>• Personen mit erhöhtem berufsbedingten Risiko (z. B. im medizinischen Bereich)<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219077328&detailonr=225829605-993">zum Artikel der Gemeinde<\/a>