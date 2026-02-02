<p>Das Regional Management LAG Pustertal hat neue Aufrufe zur Einreichung von Projektvorschlägen für das Förderprogramm LEADER Pustertal 2023-27 veröffentlicht: vom 02.02.2026 bis einschließlich zum 24.04.2026 um 24.00 Uhr können Projektvorschläge bei der LAG Pustertal eingereicht werden. Bei Interesse steht das LAG-Team unter <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@rm-pustertal.eu">info@rm-pustertal.eu<\/a> oder Tel. 0474 431020 gerne zur Verfügung.<br><br>Die entsprechenden Aufrufe sowie alle notwendigen Unterlagen und Details finden Sie hier: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe">https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219077328&detailonr=225630450-993">zum Artikel der Gemeinde<\/a>