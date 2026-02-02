<p>Auch heuer ist es wieder möglich die Sommerbetreuung durch die Kinderfreunde Südtirol für Kinder im alter von 3 bis 11 Jahren in Vintl zu beanspruchen.<br><br>Anmeldung: ab 16.02.2026 bis 13.03.2026<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225704872-993&sprache=1">Sommerbetreuung 2026 - Anmeldung<\/a><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219077328&detailonr=225783613-993">zum Artikel der Gemeinde<\/a>