<p>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb setzt in den Gesundheitssprengeln schrittweise präventive, familienzentrierte Hausbesuche um. Grundlage dafür bildet ein erfolgreich abgeschlossenes Pilotprojekt in der Gemeinde Aldein (2017–2019), aus dem die familienzentrierte Pflege hervorgegangen ist. Dieser Versorgungsansatz wurde inzwischen in nahezu allen Gesundheitssprengeln etabliert und verfolgt das Ziel, pflegebedürftige Menschen gezielt zu unterstützen, pflegende Angehörige zu entlasten und die Gesundheit der gesamten Familie nachhaltig zu fördern.<br><br>Zur weiteren Stärkung der Nachhaltigkeit wird das bestehende Versorgungskonzept nun gezielt um einen präventiven Ansatz mit Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Prävention ergänzt. Die präventiven Hausbesuche richten sich insbesondere an ältere Menschen, die bisher in kein formelles Betreuungsnetz eingebunden sind, jedoch von einer pflegerischen Beratung profitieren können.<br><br>Im Gesundheitsbezirk Brixen hat der Gesundheitssprengel Klausen bereits mit der Umsetzung begonnen. Der Gesundheitssprengel Brixen startet im Frühjahr 2026 mit den präventiven Hausbesuchen. Angesprochen werden zunächst Personen ab 75 Jahren. Im Rahmen freiwilliger Hausbesuche durch den Hauskrankenpflegedienst werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Themen des gesunden Alterns besprochen, mögliche Risikofaktoren frühzeitig erkannt, Informationen zu bestehenden Gesundheits- und Sozialdiensten vermittelt sowie Unterstützung bei Entscheidungsprozessen angeboten.<br><br>Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch durch den jeweiligen Hauskrankenpflegedienst. Die Umsetzung erfolgt schrittweise, beginnend mit den ältesten Bürgerinnen und Bürgern.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219077328&detailonr=225796612-993">zum Artikel der Gemeinde<\/a>