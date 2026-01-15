<p>Die Gemeinde Vintl gibt bekannt, dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und praktischer Prüfung zur Besetzung einer Stelle als Koch\/Köchin (4. Funktions- und Gehaltsebene – Teilzeit 32 Std.\/Woche) vorgenommen wird.<br><br>Die Ansuchen müssen bis Freitag, 20. Februar 2026, 12.00 Uhr im Personalamt der Gemeinde Vintl abgegeben werden.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225710283-993&sprache=1">Wettbewerbsausschreibung<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225749555-993&sprache=1">Wettbewerbsgesuch<\/a><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219077328&detailonr=225749554-993">zum Artikel der Gemeinde<\/a>