<p>Mit Inbetriebnahme des Abschnitts Bahn von Franzensfeste nach Bruneck ab Dienstag 27. Januar ändert sich der Fahrplan der beiden Buslinien 421 Vintl – Terenten – Pfalzen – Bruneck und 418 Pfunders – Vintl. Da beide Linien auf den Bahnanschluss in Vintl abgestimmt sind und der Fahrplan Bahn jener vor der Sperrung entspricht gilt auf den beiden Linien also wieder der ursprüngliche bewährte Fahrplan.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782173-993&sprache=1">Zugfahrplanänderung mit 27.01.2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.vintl.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219077328&detailonr=225782174-993">zum Artikel der Gemeinde<\/a>