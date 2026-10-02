<p>Für den Bau der Tiefgarage werden öffentliche <strong>Parkplätze vor dem Hotel teilweise als Baustellenfläche be-<br>nötigt<\/strong>, es bleiben weniger öffentliche Parkplätze verfügbar. Der <strong>Schlossweg Richtung Despar wird eingeengt<\/strong>. <\/p><p>Zur Entlastung der morgendlichen Bringzeit für Kita, Kindergarten und Grundschule wird in Absprache mit der Ortspolizei das<strong> Fahrverbot<\/strong> für die Zufahrt zum<strong> Parkplatz vor der Raiffeisenkasse vorübergehend aufgehoben<\/strong>.<\/p><p><strong>Liebe\/r Autolenker\/in fahre bitte besonders langsam und aufmerksam!<\/strong> Kinder und Fußgänger sind hier morgens und mittags keinen regulären Autoverkehr gewohnt. Nutze nur ausgewiesene Stellplätze und halte Gehwege frei.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225827039-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>