<p>Die Gemeinde Völs am Schlern informiert, dass <strong>Vereine und Organisationen<\/strong> die Möglichkeit haben, <strong>innerhalb 29.05.2026<\/strong> um einen <strong>ordentlichen Beitrag<\/strong> zur Unterstützung ihrer <strong>Vereinstätigkeit für das Jahr 2026<\/strong> anzusuchen. <\/p><p>Die entsprechenden <strong>Antragsformulare<\/strong> sind im Gemeindesekretariat erhältlich oder können <a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225705161-561&sprache=1">hier<\/a> heruntergeladen werden. <\/p><p>Es wird gebeten, die Ansuchen fristgerecht einzureichen, damit diese ordnungsgemäß berücksichtigt werden können. <\/p><p>Weitere Informationen können telefonisch unter der Nummer <a href="tel:+390471726503">+39 0471 726 503<\/a> eingeholt werden.<\/p>