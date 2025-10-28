<p>Die Gemeinde sucht <strong>Personen für die nächsten Zählungen und Erhebungen fürs Astat \/ Istat ab dem Jahr 2026<\/strong>. <strong>Bei Interesse <\/strong>und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Meldeamt der Gemeinde Völs am Schlern unter <strong>Tel. <a href="tel:+390471726523">+39 0471 726523<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225770894-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>