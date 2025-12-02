<p>Die Gemeinde Völs am Schlern sucht zum baldigen Eintritt <strong>eine\/n Spezialisierte\/n Arbeiter\/in in der IV. FE mit befristetem Vertrag und in Vollzeit (38 Wochenstunden)<\/strong>.<\/p><p><br>Die Gesuche liegen im Personalamt der Gemeinde auf oder können hier abgerufen werden und müssen im Personalamt (Tel.Nr. <a href="tel:+390471726513">+39 0471 726513<\/a> ) <strong>innerhalb Dienstag, 13.01.2026<\/strong>, 12.00 Uhr einlangen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225776385-561&sprache=1">Kundmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225776387-561&sprache=1">Teilnahmegesuch<\/a><\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225776382-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>