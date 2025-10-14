<p>Am Wochenende wird eine <strong>Eisenbahnübung in Blumau<\/strong> abgehalten. Zwischen <strong>23 Uhr vom Samstag, 18. Oktober bis<br>04:00 vom Sonntag, 19. Oktobe<\/strong>r werden in Blumau mehrere Personen und Einsatzkräfte vor Ort sein.<\/p><p><strong>Es handelt sich um eine Übung, und für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225769264-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>