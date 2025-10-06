<p>Im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom Montag, 29.09.2025 berichtet der Bürgermeister über den Stand der Dinge zur energetischen Sanierung des Gemeindehauses von Völs am Schlern mit Einbau von zusätzlichen Fenstern und einer Hackschnitzelheizung.<br><br>Die genannten Arbeiten wurden am 22.09.2025 der Baufirma Ploner Paul GmbH begonnen.<br><br>Der Gesamtbetrag dieses Projektes beträgt Euro 1.902.003,17. Davon erhält die Gemeinde eine Finanzierung von Euro 1.478.201,51 aus den Mitteln des EFRE-Programms 2021-2027, Priorität 2 „GREEN“.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225767711-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>