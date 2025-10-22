<p><strong>Der Grünmüll ist in Völser Aicha, Prösels und Ums innerhalb 8.00 Uhr an den Sammelstellen abzuladen, in Völs innerhalb 8.30 Uhr und wird von den Bauhofmitarbeitern abgeholt.<\/strong> Gesammelt wird jegliche Art von Grünpflanzen (Strauchschnitt, Balkonblumen u. deren Reste) usw.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225770163-561&sprache=1">Plakat Grünmüllsammlung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225723446-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>