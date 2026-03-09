<p>Am <strong>Sonntag 22. und Montag 23. März 2026<\/strong> findet eine <strong>Volksabstimmung, zum Themenbereich „Bestimmungen über das Gerichtswesen und die Einrichtung des Disziplinargerichts“<\/strong> statt.<\/p><p><br>Die <strong>Wahllokale sind am Sonntag 22. März von 7.00 bis 23.00 Uhr und am Montag 23. März von 07.00 bis 15.00 Uhr geöffnet<\/strong>. Für den Wahlgang wird ein gültiger Wahlausweis benötigt.<\/p><p><strong><br>Sonderöffnungszeiten des Wahlamtes:<\/strong><\/p><ul><li>Freitag 20. März und Samstag 21. März von 9.00 Uhr – 18.00 Uhr<\/li><li>Sonntag 22. März von 7.00 Uhr – 23.00 Uhr<\/li><li>Montag 23. März von 7.00 Uhr – 15.00 Uhr<\/li><\/ul><p><br>In diesem Zeitraum können die Wähler\/innen Duplikate ihres Wahlausweises oder neue Wahlausweise beantragen bzw. abholen.<\/p><p><br><strong>Transportmöglichkeit zum Wahllokal von Blumau nach Völser Aicha:<\/strong><br>1. Abfahrt Blumau am Sonntag 22. März 2026 um 10 Uhr bei der Kirche anschließend Rückfahrt nach Blumau.<br><br>2. Abfahrt Blumau am Sonntag 22. März 2026 um 14 Uhr bei der Kirche anschließend Rückfahrt nach Blumau.<br><br>3. Abfahrt Blumau am Montag 23. März 2026 um 10 Uhr bei der Kirche anschließend Rückfahrt nach Blumau.<\/p><p><br><br><a href="https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/speciali\/referendum-22-e-23-marzo-2026">>> Referendum confermativo 2026: „Bestimmungen über das Gerichtswesen und die Einrichtung des Disziplinargerichts“ | Ministero dell‘Interno<\/a><\/p><p><br>Die Wähler*innen erhalten für die Volksabstimmung einen Stimmzettel. Die diesbezügliche Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen von JA oder NEIN.<\/p><p><br>Überwiegt das JA bedeutet dies, dass sich die Abstimmenden für das Inkrafttreten der Verfassungsänderung aussprechen, überwiegt das NEIN bleiben die derzeitigen Bestimmungen aufrecht.<\/p><p><br>Für die Gültigkeit der Volksabstimmung gibt es <strong>kein Beteiligungsquorum<\/strong>.<\/p><p><br>Die <strong>Auszählung der Stimmen<\/strong> erfolgt sofort im Anschluss an die Schließung der Wahllokale, also am 23. März, ab 15:00 Uhr.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225788712-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>