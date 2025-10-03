<p>Zwischen dem <strong>06.10.2025 und 23.12.2025<\/strong> führt das <strong>Istat<\/strong> die Gebiets- und Listenerhebung durch.<\/p><ul type="disc"><li><strong>Gebietserhebung Komponente A<\/strong>:<br>Ausgewählte Haushalte werden direkt von der Zählerin der Gemeinde, <strong>Herta Steinmayr (Tel. 338 9210880)<\/strong>, kontaktiert. Ein Brief vom Istat wird hierfür <strong>nicht<\/strong> verschickt. Die Teilnahme an der Befragung ist <strong>verpflichtend<\/strong>.<\/li><\/ul><p><br><\/p><ul type="disc"><li><strong>Gebietserhebung Komponente L2<\/strong> und <strong>Listenerhebung<\/strong>:<br>Haushalte, die ein Schreiben mit Zugangsdaten erhalten, werden gebeten, den Fragebogen eigenständig online auszufüllen. Die Teilnahme ist <strong>pflichtig<\/strong>; bei Nichtteilnahme können <strong>Sanktionen<\/strong> verhängt werden.<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225421876-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>